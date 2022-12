Si laureano in Ingegneria civile studiando le strade di Riccione

Applicare un metodo razionale e oggettivo sulla manutenzione stradale. Questo l'obiettivo dello studio Lorena de Oliveira Falcao e Sofia Zippo, da venerdì neo laureate in Ingegneria Civile all'Università di San Marino. Le due studentesse hanno trascorso mesi insieme ai tecnici di Geat - Gestione servizi per l'ambiente e il territorio - sulle strade di Riccione per studiarne la pavimentazione.

I loro studi si sono focalizzati sull'applicazione di un metodo messo a punto da UniRsm a favore degli enti pubblici locali che consente la classificazione delle aree prioritarie per gli interventi di manutenzione stradale, nonché di individuare le zone richiedenti azioni di messa in sicurezza, sulla base di registrazioni video automaticamente inserite su mappe interattive. Lo studio avviato si è basato sull’inventariare e rappresentare su mappa georeferenziata la rete stradale, monitorare periodicamente la condizione della pavimentazione stradale e identificare priorità e modalità di intervento secondo schemi predefiniti.

Lorena de Oliveira Falcao si è laureata con una tesi dal titolo “Valutazione dello stato di consistenza di pavimentazioni stradali della rete viaria del Comune di Riccione tramite acquisizione video”, mentre Sofia Zippo con “Valutazione della regolarità superficiali di pavimentazioni stradali della rete viaria del Comune di Riccione tramite smartphone supporto video”.