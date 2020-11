Spettacolo online: "Pangea" è la panacea...

Riscrittura creativa della rappresentazione teatrale adattata al mezzo virtuale: PANGEA in miniserie on line a cura di Jacopo Jenna, coreografo e filmmaker, del collettivo Sotterraneo nasce dalle parole INTRADUCIBILI. Didattica in remoto da tutte le latitudini giovani artisti comunicano usando il Dizionario Illustrato di Emilia Romagna Teatro dal palcoscenico al web per causa (sanitaria) di forza maggiore.





Traduzione audio-video virtuale dal cast della compagnia con intervistati di madrelingua (almeno 30 da tutti i continenti) condivisa con il pubblico “on air”, in onda a puntate come in una serie breve di 15 pillole su web-tv. Parole portate, un tempo, sul palco, oggi, disperse in rete e continuamente 'ripescate' da PANGEA. Multimediale e teatrale si incontrano in quello spazio temporale online (concept) tra cinema e scrittura che altrimenti sarebbe catalogato come IMPERCORRIBILE (impossibile!?).

