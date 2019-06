Sposi sotto le stelle: San Marino si scopre destinazione wedding

Le immagini della serata

Il destination wedding è un fenomeno in grande espansione, capace di creare importanti economie per il tessuto locale. Per questo le Segreterie di Stato al Territorio e al Turismo hanno fortemente voluto l'evento Sposi sotto le stelle. A Daniela Corti, titolare di Madreperla Event il grande merito di aver ideato e realizzato, in collaborazione con Federica Ferranti di Ninalilou, l’evento che ha portato nella Repubblica di San Marino alcune delle più autorevoli figure di questo mondo dorato che ha acceso l’attenzione della Repubblica del Titano sull’importanza strategica di questo settore, capace di muovere economie decisamente interessanti, coinvolgendo diversi distretti e promuovendo il territorio presso una clientela d’élite. Daniela Corti, forte della sua grandissima esperienza nel wedding, ha ideato e realizzato una scenografica cena placée che ha accolto oltre cento prestigiosi ospiti del settore. “Il mio auspicio – afferma Daniela Corti - è quello di aver acceso, anche in questo territorio, l’attenzione sul wedding”.