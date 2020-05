“Start The Future”: alle 21, dialoghi sull’innovazione digitale nell’emergenza sanitaria

Questa sera alle 21 San Marino RTV propone “Start the Future”, estratto dal format del Web Marketing Festival: dialoghi sull’innovazione digitale in tempi di Coronavirus, realizzato il 7 aprile scorso, in occasione della Giornata mondiale della Salute. In collegamento, ospiti e personalità per individuare soluzioni a supporto di cittadini, imprese, scuole, strutture sanitarie, focalizzandosi sull’emergenza Covid19.

Ospiti della puntata: Marco Sabiu (pianista e direttore d’orchestra); Lorenzo Abeni e Marco Ruocco (Team Isinnova); Francesco Morace (Future Concept Lab); Maurizio Carta (Università di Palermo).