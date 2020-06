Stefanelli e Pantani in concerto per celebrare la ripresa delle manifestazioni dal vivo

Alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, il Cinema Teatro Concordia riapre nuovamente le sue porte per celebrare la ripresa delle manifestazioni culturali dal vivo, dopo il periodo di sospensione degli eventi causa Covid.

Una nuova rinascita, promossa dalla Segreteria di Stato alla Cultura e gli Istituti Culturali, suggellata dal concerto dal titolo evocativo: “Un nuovo inizio – L'anima musicale romantica” che ha visto esibirsi sul palco due giovani e talentuosi musicisti: il violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli ed il pianista riminese Nicola Pantani, in un repertorio di musiche di Brahms, Martinu, Chopin e Prokofiev, per il piacere del pubblico in platea, rigorosamente distribuito nel rispetto delle previste disposizioni anti-assembramento.