Stefano Palmucci riceve il Premio Guido Lucchini

Al Cinema Teatro Tiberio è andata in scena la seconda edizione del Premio Guido Lucchini, ideato e promosso da Gruppo Icaro e realizzato in collaborazione con Daniele Lucchini, figlio del poeta, scrittore e commediografo riminese Guido Lucchini.

Nella categoria autore dialettale a ricevere il riconoscimento è stato il sammarinese Stefano Palmucci, "perché con le sue opere è capace sempre di catturare, anche con grande attualità, l'essenza della vita quotidiana e dei personaggi della nostra terra. Dal 2010, il suo lavoro ha superato i confini regionali, conquistando il cuore del pubblico in tutta Italia e anche oltre. Grazie alla sua abilità nel trasformare le sfumature del dialetto locale in opere teatrali ha contribuito in modo significativo a preservare e promuovere le tradizioni romagnole".

La prima a salire sul palco, la compagnia teatrale e di arte varia “La Mulnela” di Poggio Berni. Il premio per la poesia è andato al bellariese Lorenzo Scarponi. Il premio per la Zirudela, consegnato dal vulcanico fisarmonicista Davide Salvi, è andato a Mauro Vanuccci,