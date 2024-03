Stella Giorgi, 16enne riminese, nel cast del musical Hairspray: "Sul palco ho pianto di gioia"

Nel video l'intervista a Stella Giorgi

Dalla vittoria alla 15esima edizione del Concorso Vocine Nuove di Castrocaro, nella sezione Baby, al debutto al Teatro Nazionale di Milano, uno dei templi italiani del musical. Stella Giorgi, riminese di 16 anni, sta vivendo il sogno. Ora fa parte del cast di 'Hairspray' e interpreta Noreen. "E' sempre stato il mio sogno fin da piccola - racconta la ragazza - e la vedevo come una cosa talmente lontana che non riesco a credere ora sia realtà. Avevo chiesto al direttore dell'Accademia informazioni per delle masterclass e lui mi ha chiesto se invece volevo entrare in Accademia. Ho accettato e ora sono al Teatro Nazionale di Milano. Ritrovarmi a fine spettacolo in lacrime per la felicità è un'emozione che non scorderò mai".

'Hairspray' è un viaggio negli anni '60, epoca di cambiamenti sociali e musicali, seguendo le avventure di Tracy Turnblad, giovane appassionata di ballo con il sogno di sfondare, sfidando stereotipi e portando la musica al centro della vita. La danza diventa strumento di narrazione in uno spettacolo, in scena nel capoluogo lombardo fino al 3 marzo, che vede alternarsi sul palco 40 artisti: oltre a lei giovanissimi attori e cantanti per portare freschezza e spontaneità. "La cosa bella di questo gruppo - aggiunge Stella Giorgi - è l'unione e l'energia. Ci facciamo forza a vicenda, così scompare l'ansia e noi viviamo a pieno questa esperienza".

Nel video l'intervista a Stella Giorgi