Storia animata del piccolo piviere

Il tema della crescita su cosa significa diventare adulti con tutte le dfficoltà che si incontrano nel mondo dei grandi. PLOI è un pulcino di piviere pronto a migrare con il padre guida dello stormo in viaggio verso i Paesi caldi. Ha un'amica e compagna di giochi PLOVERIA pronta a volare con lui. I due incontrano il falco SHADOW e papà piviere li salva sacrificandosi... PLOI soffre e rinuncia a partire (si scontra con il bullo pivierino SLOI): rimarrà solo nella Valle del Paradiso tra i codardi incapaci di migrare. Imparerà da amici e avversari come difendere sé e gli altri, prima di affrontare il volo della vita... Gli autori Asgeirrson e Karlsson si rivolgono in modo pacato e delicato a un pubblico anche di piccolissimi con le famiglie per far sorridere e riflettere. Pernici, topi, cervi e altri animali sono la metafora animata e colorata del nostro vivere comune in cui tutti possiamo essere eroi per scelta o per caso, certamente per amore.

