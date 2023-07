LA TIMIDEZZA racconta il passaggio alla vita adulta di due gemelli milanesi di origine ebraica, JOSHUA e BENJAMIN ISRAEL, portatori di una certa disabilità psichica. I fratelli identici nonostante le difficoltà intellettive godono di un carisma e una caparbietà unici per l'educazione famigliare ricevuta in un legame che non si spezzerà mai.