L'intervista a Amir Issa

“Suona ancora Hip-Hop festival” è l'innovativo progetto pensato per valorizzare il centro storico della Repubblica. Organizzato dalla Cooperativa Culturale “Il Macello” e patrocinato dalla Giunta di Castello di Città, è un evento incentrato sul mondo Hip-Hop aperto a tutte le fasce d'età: con musica, balli coreografici e l'arte di strada dei writer.

Durante la serata si sono susseguiti tanti personaggi della scena rap italiana e sammarinese tra cui il nostro Lorenzo Salvatori in arte Irol.

Tanti altri nomi molto conosciuti nel panorama rap italiano come: Moddi, Lugi, Delli, Trix, Leva57, Amir, Analogical, Moddy e Extranauti. Spazio anche per il dialogo con il racconto del libro “Vivo per questo” del rapper Amir Issa, già presentato in Italia e in altri paesi esteri tra cui gli Stati Uniti.

