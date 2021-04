"TaD" in musica anche in sala

Sentiamo Matteo Salerno

Si prova a far musica dal vivo con il pubblico in sala. ARCOMELO testa la voglia di spettacolo, arte e cultura, che ha permesso a San Marino (con le dovute attenzioni) di riaprire cinema e teatri. C'è speranza, certo, ma anche grande conforto per il ritorno alla realtà del lavoro per il mondo dello spettacolo (artisti e tecnici in genere tutti gli addetti ai lavori) che più di altri ha sofferto la bolla... Fuori dall'apnea con ENSEMBLE ARCOMELO ispirato al Barocco riporta il pubblico in platea e sul palco con il collage di zoom per godere del grande Corelli di Fusignano ma pure di Telemann e Hendel torna la musica perché l'arte come un vaccino di bellezza libera il Titano.







Musica antica e strumenti della tradizione in ensemble per solisti di prestigio tra i quali il violoncellista sammarinese Anselmo Pelliccioni. Timbro, tecnica e dinamica strumentale, gli ingredienti di una serata d'autore nel nome della rinascenza barocca.

fz

Interviste con MATTEO SALERNO Flautista, “Ensemble Arcomelo”