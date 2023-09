Teatro contro la guerra: In scena Stupidorisiko "per affermare i valori della pace"

Stupidorisiko

“Non abituiamoci alla guerra”: l'appello del Presidente di DOMANI-Motus Liberi Lorenzo Forcellini riassume lo spirito di Stupidorisiko, in scena ieri sera al Teatro Concordia. Uno spettacolo che parla ai giovani con un linguaggio semplice e chiaro, per sensibilizzarli sulla tragicità di tutti i conflitti. Emergency raccoglie fondi per portare avanti i propri progetti e dal 2000 ha creato una compagnia teatrale, proprio per divulgare il suo lavoro ed impegno. “Il mezzo teatrale è lo strumento più antico per comunicare – racconta l'attore Francesco Grossi – e utilizzare uno spettacolo per raccontare tutto quello che succede nel mondo e che è successo fino ad oggi, può essere il mezzo più efficace per arrivare dritti al cuore e all'anima delle persone”. “Eventi come questi sono un'occasione preziosa per sensibilizzare sui temi della guerra e della povertà, ma anche per affermare i valori della solidarietà e della pace”, spiega la volontaria di Emergency Alida Tosi. Missione compiuta. Stupidorisiko non ha lasciato il pubblico indifferente.