Teatro horror tratto da Ligotti

"Nottuari"

LIGOTTI/CONDEMI narrativa e teatro “Wired”, cablati e collegati tra loro, in rete, oggi, all'esistenza recondita (la caducità del vivere). NOTTUARIO e TEATRO GROTTESCO (l'ossessione per la figura di Medusa) nel rapporto morboso tra bellezza e orrore (il dualismo storico che continua...). Uno scrittore, una bambina e un dottore: tre personaggi in cerca del cuore dell'orrore. Il gotico e il fantastico si fondono nelle scene 'ospedaliere' da incubo allucinatorio: Fantasmi e demoni ipnotici. Un diario dove registrare le variazioni notturne nelle pieghe del giorno. Comanda la scrittura che si fa ventriloquio come slittamenti negli spazi del reale: WIRED, appunto.