Teatro Titano: “Ciao Amore Ciao”, lo spettacolo/inchiesta su Luigi Tenco

Uno spettacolo/inchiesta che in un gioco di metamorfosi entra ed esce dalle vesti del cantautore Luigi Tenco per raccontare una storia difficile e travagliata. È "Ciao Amore Ciao", in scena ieri sera al Teatro Titano. Il 27 gennaio 1967, attorno alle due del mattino, il corpo di Tenco senza vita venne trovato nella stanza 219 dell’hotel Savoy di Sanremo. Secondo la cronaca del tempo, il giovane cantautore si suicidò dopo l’eliminazione del suo brano nella XVII edizione del Festival della canzone italiana.

Per chi, come me, ha una grande passione per la musica italiana – evidenzia l'attore Filippo Paolasini - Luigi Tenco non può che essere uno dei cantanti fondamentali da conoscere e stimare.

