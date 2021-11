Domani al Teatro Titano torna “Lo schermo sul leggio” con David Riondino, un mix di cinema e letteratura. La rassegna, ideata da Ivano Marescotti, vede un attore interpretare le pagine di un libro di cui lo scorreranno le immagini sul grande schermo e rientra nell'ambito della stagione teatrale di San marino Teatro.

Riondino domani leggerà e interpreterà un grande classico: "L'invasione degli ultracorpi", romanzo fantascientifico di Jack Finney. "In questo spettacolo - spiega Riondino - alternerò al leggio la lettura dei brani del libro con delle parti del film che verranno proiettate in modo che la trama arriva fino alla fine in questa doppia valenza del testo e dell'immagine".

Nel servizio l'intervista a David Riondino