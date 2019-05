"Tenera è la notte?": al MIR la Fabbrica della Musica per giovanissimi

Esposizione internazionale dell'Industria musicale e del Divertimento

È sempre tenera la notte? Per i più giovani la discoteca è ancora luogo d'incontro? L'alta tecnologia stravolge spazio e tempo ma il prodotto offerto e consumato non è più lo stesso. Lo spettacolo dal vivo si specializza in aree tematiche, in esposizione a Rimini, da vedere e provare: pubblico e addetti ai lavori sanno bene cosa significa luce e suono in effetti visuali, i sistemi integrati video e televisivi, la music dj production: in una parola l'industria della musica professionale. Droni e mappature di aree esterne per concerti o video mapping avvolgenti... illuminotecnica: ad esempio 22 fotocamere scattano tutte insieme e il FOTOBOOTH le monta immediatamente in sequenza sparandole via. Ragazzi e ragazze sono ancora di carne e sangue e cercano tra gli effetti e il mondo, l'altro... si parla molto di psicologia e sociologia ma l'intrattenimento notturno è sempre più per giovanissimi.

Interviste con MAURIZIO PASCA Presidente Silb, GIANNI INDINO Presidente Confcommercio Romagna, PAOLO CREPET Psichiatra e Sociologo