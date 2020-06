TENET di Nolan: il primo film dopo il covid

il movie più atteso dell'anno diventa la pellicola di punta della 'rinascenza' cinematografica dopo il “Day after” (effetto silenziato) da coronavirus a portare la gente in sala ci doverebbe pensare Christopher Nolan (come fece Spielberg tempi addietro ripopolando i cinema) con la sua ultima fatica: TENET; e “se non funzionasse niente funzionerebbe...” - scrive il Washington Post. Seguirebbero a catena MULAN e WONDER WOMAN 1984. A Hollywood il mantra è: “aspettiamo TENET”. Una spy anomala di fantascienza sul corso del tempo, tra krònos e kairòs nel caos, (ma non sui viaggi temporali) con al centro una specie di guerra fredda tra storie in rewind, riavvolgibili a seconda del pubblico... ( e del covid).

