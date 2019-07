TESTIMONI al via: primo dei 3 congressi di GEOVA a Rimini

Nel video le immagini dall'incontro e dal battesimo

Il tema congressuale è: L'AMORE NON VIENE MAI MENO. Oltre 7000 Testimoni di Geova, oggi, fino al 28 luglio in 3 tappe s'incontrano a Rimini. Lavori e momenti multimendiali in più lingue. Al Palacongressi anche giovani e famiglie delle 2 congregazioni sammarinesi circa 200 persone direttamente dalla Sala del Regno di Borgo Maggiore. 29 i battesimi in piscina al Garden Sporting Center. Nuovi fedeli di ogni età tra cui adolescenti e bambini entrano in congregazione. Tante le persone di diversa provenienza sociale e culturale arrivati da Marche ed Emilia-Romagna hanno prenotato circa 200 stanze negli alberghi sul Monte. Permanenza ricreativa e turistica delle comunità presenti tra riviera e Repubblica per 3 turni sul territorio e nel circondario. Presenze totali stimate nei 3 weekend oltre 22.000 fratelli in convivenza e condivisione stanno insieme nei momenti assembleari e biblici. Domani incontro domenicale sui temi educativi e famigliari trattati nei giorni scorsi. “IL VERO AMORE IN UN MONDO D'ODIO: DOVE TROVARLO? ”: esortazione-guida in un programma aperto al pubblico nel confronto con gli altri. Prossima riunione generale riminese dal 19 al 21 luglio sempre al Palacongressi.

fz