Torna a Rimini la rassegna 'La Settima Arte Cinema e Industria'

Torna a Rimini, dal 2 al 5 maggio, 'La Settima Arte Cinema e Industria', la rassegna dedicata ai mestieri dell'industria dei sogni: dalla produzione alla regia, dalla direzione dei 'casting' alla recitazione, dalla fotografia alla musica fino alla distribuzione. Giunta alla sesta edizione, la kermesse - organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna-Dipartimento delle Arti con la collaborazione del Comune di Rimini e del 'Fellini Museum' - vedrà insignito Carlo Verdone del Premio Cinema e Industria ad honorem.

Insieme all'attore e regista romano saranno riconosciuti Giampaolo Letta di Medusa Film con il Premio alla Produzione; Andrea Romeo di 'I Wonder Pictures' con il Premio alla Distribuzione; Laura Muccino con il Premio ai Casting Director e Marco Spolletini con il Premio al Montaggio. Il premio viene attribuito ai professionisti dell'industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. I premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati.

Nel corso delle quattro giornate del festival riminese sono in programma anteprime, proiezioni, masterclass, convegni, e premiazioni. Verranno inoltre celebrati i 70 anni de 'La Strada' di Federico Fellini che sarà al centro della due giorni di convegno dedicato a questo importante anniversario. Il via ufficiale il 2 maggio con l''Opening Night' che avrà come protagonista l'imprenditore e fondatore di Yoox Federico Marchetti nell'incontro "Innovazione e sogno felliniano, cinema, moda e impresa".