Torna il concorso “Alberto Rino Chezzi-Illuminati...dall'Arte”. Iscrizioni fino al 23 ottobre

l'intervista a Salvatore Caronia e Francesco Chiari

Dipinti, sculture, video, arte digitale, fumetti e altro: l'espressione artistica senza limiti di forma, tecnica e supporto. “Illuminati...dall'Arte” torna per la seconda edizione con la sua spinta culturale impressa da Alberto Rino Chezzi, prematuramente scomparso, a favore dei giovani artisti. Giochi del Titano lo ricorda come presidente impegnato e continua raccoglierne l'eredità.

Il concorso è rivolto ad artisti tra i 15 e i 30 anni e aperto ai cittadini sammarinesi e a coloro che hanno la residenza in territorio. Termine ultimo per iscriversi, il 23 ottobre. Una decina ad oggi le opere già proposte. La Commissione giudicatrice proclamerà il vincitore o la vincitrice nel corso dell'evento fissato per il 9 novembre. In palio, 10mila euro come lo scorso anno. Premiazione e mostra finale in sala Rubino nella sede di Rovereta.

Si conferma la partnership con la Cooperativa 3 Arrows, sempre in prima linea per fornire alle giovani generazioni occasioni reali di espressione artistica e culturale.

Tutte le informazioni su: https://www.giochideltitano.sm/concorso-alberto-rino-chezzi-illuminati-dallarte-seconda-edizione/



Nel video l'intervista a Salvatore Caronia, Direttore Giochi del Titano Spa e Francesco Chiari, Presidente Cooperativa 3 Arrows.