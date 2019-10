Torna il Corso in Comunicazione e Digital Media, iscrizioni sold-out

Sentiamo Giovanna Cosenza e Laura Gobbi

Inaugurazione per il nuovo semestre di lezione del Corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell'Università di San Marino nell'Aula Magna del sede universitaria del Monastero di Santa Chiara. Unico in Italia, alto l'appeal così come le richieste: 60 i posti disponibili, sold-out in appena 40 giorni.

Ne illustra le caratteristiche il Direttore del Corso di Laurea, Giovanna Cosenza. Nel video, anche la soddisfazione per un Corso che qualifica e consolida l'offerta dell'Ateneo, dal Prorettore, Laura Gobbi.