Torna la Via Crucis di Comunione e Liberazione San Marino-Montefeltro

“Un gesto che nasce negli anni '70 – spiega Francesco Mancini, Responsabile di Comunione e Liberazione San Marino-Montefeltro - perché don Luigi Giussani portava i suoi ragazzi proprio nello stesso percorso; un percorso bellissimo che va da Sant'Igne fino alla basilica di San Leo. Poi è stata riproposta da Comunione e Liberazione San Marino Montefeltro a partire dal 2016”.

L’appuntamento è per questo pomeriggio, 29 marzo, con ritrovo alle ore 14,00 nel parcheggio ex eliporto di San Leo. Bus navetta porteranno i partecipanti alla Chiesa di Sant’Igne per l'inizio del gesto alle ore 15,00.