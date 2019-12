Tour in Galleria Nazionale aperta

Nel pomeriggio di ieri la Galleria Nazionale ha organizzato una speciale "Visita guidata a più voci" con una performance estemporanea "Karaoke Umbratile" di Valerio Conti. L'artista sammarinese ha esposto all'ultima Biennale dei Giovani Artisti MEDITERRANEA18 a Tirana. Durante l'evento itinerante proiezione per il pubblico del corto "Presence Absence" realizzato da Iolanda Di Bonaventura. La visita guidata è stata proposta dalla coordinatrice progettuale degli Istituti Culturali Rita Canarezza insieme a Elena Rossi, Chiara Giardi, Valentina Toccaceli già curatrici - ex stagiste del nuovo spazio museale statale. Un'opportunità per il pubblico di conoscere la Collezione stabile della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea vista e raccontata dai giovani collaboratori sammarinesi. Gli ospiti hanno potuto visitare collezioni, archivio performativo e opere degli artisti del Titano, che hanno esposto in biennali e rassegne internazionali.

fz