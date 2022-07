“Tre serate in emozioni”: le melodie di Gatto Panceri protagoniste del secondo appuntamento dell'evento

Una calda, emozionante, serata di musica, quella regalata da Gatto Panceri, alle tantissime persone accorse al Campo Bruno Reffi. Pop cantautorale senza tempo, quello proposto dall'artista monzese; sensibilità, romanticismo, una straordinaria vena melodica. Non una prima volta a San Marino, ci aveva confidato – ieri -, prima di iniziare il sound-check; nel '99 venne in Repubblica per promuovere il suo secondo album. A caratterizzare il ritorno sul Titano un'intesa perfetta con il Maestro Dino Gnassi e la San Marino Concert Band. Anche in questo caso un piacevole deja vu. Musicista completo – Gatto Panceri -, ispirato; come confermano anche le tantissime canzoni – spesso grandi successi come “Vivo per lei” - scritte per altri cantanti. Lo ha ricordato il Segretario di Stato Pedini Amati, nel suo intervento di saluto, sul palco. Posto l'accento anche sull'ottima riuscita di “Tre serate di emozioni”. Una lunga carriera, nel mondo delle sette note, quella di Gatto Panceri; ai nostri microfoni un'anticipazione sui progetti futuri.

Nel servizio l'intervista a Gatto Panceri - cantautore