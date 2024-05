Trionfi, sconfitte e misteri del Tour de France nel nuovo libro di Beppe Conti

Storie, trionfi, sconfitte e retroscena del Tour de France raccontate nel nuovo libro di Beppe Conti intitolato "Il Giallo del Tour", presentato ieri alla Giochi del Titano per la rassegna Mementi-Mercoledì d'autore. Quest'anno la gara ciclistica partirà dall'Italia. E passerà anche da San Marino.

Il giornalista, che ha lavorato per le principali testate sportive italiane, ripercorre i legami tra il Tour e la penisola: il primo vincitore fu Maurice Garin, valdostano che si trasferì in Francia; nel 1924 vinse l'italiano Ottavio Bottecchia che trionfò anche l'anno successivo. Nel volume anche dati storici, racconti legati a personaggi come Coppi, Bartali e Pantani, e riferimenti a misteri e gialli della celebre competizione.