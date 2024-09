“Tuttavia... che spettacolo! - Disability pride”: Attiva-Mente in udienza dalla Reggenza

Nel video le interviste a Rossella Fiorani, modella inclusiva e Giorgio Casagranda, pres. Centro servizi volontariato Trentino.

Si chiama Rossella Fiorani ed è una modella e influencer inclusiva fanese. È la madrina della quarta edizione di “Tuttavia... che spettacolo! - Disability pride” in corso fino a domenica, dedicato alla memoria di Maurizio Taddei, caro amico degli organizzatori dell'associazione Attiva-Mente che ha guidato la realizzazione dell'evento che propone spettacoli didattici, dibattiti, sport e dimostrazioni di discipline paralimpiche. Ieri sera la tavola rotonda per parlare de “La violenza invisibile sulle donne con disabilità”.

Questa mattina l'udienza con i Capi di Stato Alessandro Rossi e Milena Gasperoni insieme a tutte le associazioni che partecipano. "Siete una realtà di riferimento della solidarietà e della assistenza sammarinese che quest'anno ha celebrato 20 anni di attività - ha dichiarato la Reggenza, rivolgendosi ai volontari di Attiva-Mente - le molteplici progettualità e le raccolte fondi che voi avete promosso ci insegnano ad affrontare le sfide del quotidiano e del futuro con coraggio e fermezza". Presente anche il presidente del Centro Servizi del Volontariato del Trentino Alto Adige, nell'anno in cui Trento è capitale italiana ed europea del volontariato. Tutto il ricavato andrà in beneficenza a organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani e dei più fragili. Domani tanti appuntamenti nel piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle da “Volontariato in fiera” alle attività di Mototerapia con Sorrisi e Motori, e Motoclub Artiglio, Kart Terapia, macchine da rally, voli in aereo, mongolfiera e tanto altro.

