Tutti pazzi per i Ricchi e Poveri: musica, gioia e tanta commozione per i bambini colpiti da tumore

Nel servizio le interviste ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, a Laura Viola (direttore Pediatria Iss) e a Marco Baruffaldi (rapper)

Un evento emozionante, ricco di gioia ma anche di sensibilità. Insieme ai Ricchi e Poveri, le piccole Maria Sole e Lavinia hanno celebrato la fine del ciclo di chemioterapia. E con loro c'era tutta San Marino. Il titolo dalla manifestazione, non a caso, era Sarà perché ti amo, organizzata dalla Segreteria al Turismo per mantenere alta l'attenzione sulle malattie infantili. Al Parco Ausa una giornata di gioco e intrattenimento per i bambini, culminata proprio con il concerto di uno dei gruppi musicali più amati di sempre.

Musica ma anche approfondimento scientifico, con una tavola rotonda sull'oncologia pediatrica, insieme a Laura Viola, primaria di Pediatria all'Ospedale di Stato e a medici dall'Emilia-Romagna. "Ogni anno si presentano alla nostra attenzione due nuovi casi a San Marino - spiega la dottoressa Viola - e non è un numero basso". In parallelo la raccolta fondi per le associazioni che si occupano di tumori infantili.

Ad aprire il concerto dei Ricchi e Poveri, il rapper con sindrome di Down Marco Baruffaldi che combatte, a suon di rime, contro il bullismo. E per la piccola Maria Sole si realizza un sogno: cantare Mamma Maria, una delle sue canzoni del cuore, insieme ai suoi cantanti preferiti.

