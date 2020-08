"Tutto il mio amore folle" conclude San Marino Cinema “Sotto le stelle”

Rassegna sammarinese di livello in piazza dei Centomila una settimana di grande cinema seguito e apprezzato dal pubblico e che si conclude con una prima nazionale all'aperto per tutti. Lungo la strada, on the road, un po' alla Beat Generetion in viaggio verso il destino che non si placa se non per amore nella pellicola di SALVATORES ancora una fuga da sé in un'altra folle tappa della sua trilogia degli affetti con stavolta al centro l'autismo. Copione ispirato al libro SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA di Fulvio Ervas in una storia che “ha la forza della vita vera e la bellezza di un sogno”. Sceneggiatura cucita addosso a Diego Abatantuono, Valeria Golino e Claudio Santamaria racconta di un papà che si porta addosso il figlio giovane attaccato addosso con un elastico amoroso appiccicato tra schiena e cuore un ragazzo speciale su moto, cavallo e bicicletta, in giro per la vita. Una mamma e una storia sulla moderna paternità in disuso che sfiora l'assenza anche nelle famiglie cosiddette normali...

