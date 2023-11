Ultimi giorni per visitare il Padiglione San Marino alla Biennale di Venezia

Ultimi giorni per visitare il Padiglione della Repubblica di San Marino alla 18ª Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, ospitato all’interno della Fucina del Futuro (Castello 5063b), nel cuore del Sestiere di Castello. Con una media di oltre 1.250 visitatori mensili, per un totale di oltre 8.000 presenze nei 6 mesi di apertura, e più di 30 workshop didattici e laboratori di co-progettazione che hanno coinvolto abitanti del sestiere, studenti, docenti e ricercatori delle scuole di alta formazione italiane ed internazionali, il progetto Ospite Ospitante ha riscosso notevole successo, invitando il pubblico della Biennale Architettura 2023, e non solo, a spingersi oltre l’Arsenale e i Giardini per raggiungere il Sestiere di Castello, rappresentativo di una tipica microcomunità veneziana.

A rappresentare la Repubblica più antica del mondo, sono stati l’artista Vittorio Corsini con il progetto Coniugato al presente, e The Hospitality Lab, un gruppo di ricerca composto da studenti, designer e ricercatori delle Università sammarinesi, veneziane e internazionali con il progetto Ecologia dell’altro, in stretto dialogo con le comunità locali.

Il finissage si terrà sabato 25 novembre con due ospiti d’eccezione: Alessandro Bergonzoni e Walter Mariotti. Il programma della giornata prevede, inoltre, la presentazione a cura di David Liver di Hospitality, magazine n. 9 di Voice Over, la tavola rotonda aperta al pubblico sul tema Ospitalità vs Inospitalità e l’asta degli arredi dell’Hospitality Lab, condotta dai membri della commissione scientifica, tra i quali Elena Brigi, Massimo Renno, Francesca Salatin, Orsetta Rocchetto, Shaul Bassi e Andreas Sicklinger. Il progetto Ospite Ospitante non si conclude con la chiusura della Biennale Architettura 2023, ma prosegue con alcuni eventi e workshop con la comunità locale, come il laboratorio narrativo con gli ospiti della Residenza San Lorenzo, condotto da Claudia Cantarin, e la conferenza sul Progetto Europeo Tigri in programma il 5 dicembre.