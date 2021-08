Un 'CineWeekend' tra horror e fantascienza

Tra CANDYMAN e REMINESCENCE arriva un cinema d'ispirazione fantascientifica e letteraria da fine estate che in America esce a giugno: horror e fantascienza sono al centro della programmazione romagnola di inizio settembre in attesa delle prime autunnali da festival. CANDY, ovvero l'uomo delle caramelle, è un sequel di successo sulla 'reincarnazione' visionaria al quartiere popolare Cabrini Green di Chicago, ex ghetto black divenuto quartiere di tendenza per artisti, in cui si materializza l'uomo con l'uncino avvolto dalle api rievocato nominando allo specchio il nome CANDYMAN cinque volte. Arriva e uccide anche attraverso un pittore che ne riscopre la storia di segregazione e violenza dei bianchi. La sceneggiatura dipinge l'orrore e le torture razziali subite non solo nel secolo scorso dai neri. Diventa un giallo soprannaturale e sociale giocato sugli specchi e la scenografia oltre alle ombre cinesi dei sogni dei bambini. FRAMMENTI DAL PASSATO con Hugh Jackman investigatore della mente, scava nei ricordi della gente per trovare il suo amore perduto, Mae (Rebecca Ferguson). Un noir del futuro (siamo nel 2030) in un thriller alla Blade Runner che richiama il mito di Orfeo ed Euridice. Una città sommersa destinata a inabissarsi con le storie degli uomini che la abitano dopo 2 guerra e la distruzione sociale. Rimangono solo piccole storie intime di un mondo che non c'è più nonostante l'amore. Riscaldamento climatico e tracollo del pianeta dove la notte si sostituisce al giorno. Miami sotto le maree è il centro di un futuro distopico possibile e percepibile a pelle anche in sala.

fz