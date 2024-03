"War is over!"

In una stanza di un albergo newyorkese Lennon e Yoko protestano contro la guerra in Vietnam e inscenano una manifestazione per la pace dal letto. Scrivono e musicano WAR IS OVER (Happy Xmas) divenuta famosa anche ai giorni nostri come SO THIS IS CHRISTMAS. Due soldati su fronti opposti giocano una partita a scacchi: il piccione ICARUS li aiuta a 'muovere' sapendo che come in battaglia non ci saranno vincitori. La musica da Oscar è di Thomas Newman.