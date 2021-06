Un film a cartoni tutto italiano in America

Creature marine, gente di mare e paesaggi liguri, i colori di una estate italiana del regista CASAROSA cresciuto sulle coste genovesi e alle Cinque Terre trasferitosi poi negli States a 20 anni dove a studiato animazione a New York. Nomination per il corto LA LUNA e Academy Award per COCO. Colonne sonore italianissime anni Sessanta e tante citazioni filmiche felliniane. Una storia d'amicizia e libertà ambientata dentro e sul mare del Belpaese.Gli anni dell'adolescenza in cui si scopre il mondo dentro e fuori noi stessi in compagnia di qualcuno si cresce. Essere mostri marini non preclude nulla a due amici che adorano gli umani e soprattuto desiderano una italianissima Vespa per scorrazzare e nuotare... A Genova capitale portuale i paesini con le montagne intorno escono dal mare. La migliore location per questi tritoni animati e umanizzati a tal punto da ricordare il mito greco o romano e le forme giapponesi dell'arte.

