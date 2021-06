Un Italian Film Festival per Tonino

Un futuro radicato sul territorio secondo l'idea di Tonino Guerra ripresa da Carlo Petrini ospite SLOW FOOD del festival. LUOGHI DELL'ANIMA presieduto dal compositore Andrea figlio del poeta riparte dalla Valmarecchia spostando da Pennabilli a Santarcangelo (tra Supercinema e Sferisterio arena) l'obiettivo post pandemica della manifestazione cinematografica per il Centenario di Tonino. Evento promosso dalla Associazione TONINO GUERRA (dal 30 giugno al 4 luglio) è dedicato alle opere cine-televisive sull'ambiente, la memoria e l'immaginazione, secondo la concezione di “Metropoli del verde” che lo sceneggiatore di Fellini voleva per la sua terra dove riportare “tutta la bellezza che aveva visto nel mondo”. La filosofia della seconda edizione in 2 parti è l'ecologia dell'anima in un museo diffuso di Romagna fruibile dal quel grande pubblico che la 7^ Arte avrà sempre. Evento speciale l'incontro sulla musica con MOGOL domani sera allo Sferisterio. Il Corto d'Autore è ZOMBIE di Giorgio Diritti e per Vetrina Doc THE ROSSELLINIS presente l'autore Alessandro Rossellini.

fz