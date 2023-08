Un itinerario alla scoperta dell'anima felliniana di Rimini

Nel video l'intervista a Stefania Parmeggiani

"Fellini, Rimini e il sogno. Ricordi, bugie e immaginazione” un itinerario alla scoperta della città romagnola a cura della giornalista di Repubblica (originaria di Rimini) Stefania Parmeggiani. Il filtro della distanza a velare di malinconia le pagine dedicate all’anima felliniana di Rimini, miscuglio di terra e creatività, dove a forzare appena un po' Amarcord potrebbe anche tradursi con “c'era una volta” il rapporto simbiotico e controverso tra il regista e la sua città, sulla quale non girò mai pellicole, ma che rappresentò la sua musa ispiratrice, si snoda nel libro in un un percorso, ad ogni sosta una storia.

Quella di personaggi pescati in provincia, che Felllini riuscì a ripulire dalla periferia e ad esportare nel mondo. Il libro, in occasione del centenario della nascita del regista. “Scrivere di Rimini e Fellini” spiega la scrittrice, la giornalista di Repubblica Stefania Parmeggiani, che tornò a Rimini per il reportage, ”non equivale a giocare facile, anzi”

