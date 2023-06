Un Jan Vermeer universale

Gregor Weber (massimo esperto di Johannes Vermeer) vede per la prima volta due dipinti coi suoi occhi da scolaretto a Londra e crede di svenire... I curatori e i responsabili della esposizione storica di Amsterdam hanno esposto, dopo studi e ispezioni e restauri delle opere (alcune tra le più famose provenienti da New York), 28 delle 37 opere conosciute del pittore seicentesco olandese. In 4 mesi hanno totalizzato 650mila visitatori da 113 diversi paesi. Un record assoluto documentato in un film epocale. L'artista della tranquillità e della fissità intima ha creato un boom di interessi, contatti e visite mai viste nell'era dei media. Weber e gli altri hanno valutato 24 dipinti direttamente. Un numero senza precedenti. L'idea originale dovrebbe essere adattata alle circostanze.