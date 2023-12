Un Miller dal cinema al teatro

"Uno sguardo al ponte"

Un testo sacro della letteratura milleriana del 900 nato da un fatto di cronaca nera tradotto dall'americano da Masolino D'Amico: la parabola decadente e brutale di un immigrato a New York dilaniato da un'insana e morbosa attrazione per la nipote. Una narrazione teatrale sulla falsariga cinematografica per la regia dello stesso Popolizio che è anche il protagonista assoluto in scena. “Tutta l’azione è un lungo flash-back - spiega il regista-attore -, Eddie Carbone, itlaiano di Brooklyn, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto”. Come in un film ma dove il finale prevede il sipario...