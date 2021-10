Un nuovo sipario al Regio dopo 200 anni

Verdi compie 208 anni e Parma, Città della Cutura 2020-21, gli dedica una performance visuale e artistica (un racconto cromatico intessuto in una sinfonia dai nuovi media in frammenti figurativi secondo le linee stilistiche dettate da Paladino) lavoro di Paolo Ferrari C999 ispiarata alla pittura 'musicale' di Mimmo Paladino. Il maestro d'arte moderna e contemporanea firma il sipario nuovo del TEATRO REGIO affiancato a quello antico del pittore di corte Giovan Battista Borghesi datato 1829. “Pittore e musicista vivono di una stretta ortodossia seppur usando mezzi diversi” - dice l'autore delle cromie e geometrie brillanti. Un manufatto monumentale realizzato nel laboratorio scenotecnico teatrale sotto la guida di Franco Venturi. Una soglia nuova tra la scena e il pubblico dettata dai tempi che viviamo. Di sera un cielo stellato e sotto un volo di libellule come strumenti, timbri e note, da guardare prima di ascoltare...

