Un RE LEONE più lungo

Ormai è uno stile la tecnica realistica d'animazione CGI usata dagli studi DISNEY per gli effetti visivi già sperimentati nel LIBRO DELLA GIUNGLA con successo. La tecnologia continua a sciogliersi nella storia senza tempo, che IL RE LEONE trasmette a generazioni di padri e figli, da ¼ di secolo, ormai. Ambientazioni e paesaggi occupano gli spazi lasciati dai personaggi teatrali a tal punto da cedere al film circa mezz'ora in più di vedute rispetto all'originale. Il film non è un remake e neanche la copia carbone del cartone animato del 1994 è un prodotto innovativo perché applicato a un classico. Il nuovo movie colpisce e tocca fino in fondo tutti anche i più piccoli - secondo la critica americana - dopo l'uscita il 19 agosto scorso in tutti gli States. Nota estiva: il film in primissima si può vedere il 21 agosto sera al CINEMA IN GIARDINO direttamente sul mare a Riccione a prezzo ridotto per famiglie e bambini in vacanza animata...

