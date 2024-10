Una galleria d'arte storica 'interiore'

Un documento emozionale sul famoso museo di Trafalgar Square visto dalla gente che lo frequenta da ormai due secolo senza soluzione di continuità perché è parte della coscienza culturale di tutta Europa non solo degli inglesi. Pittura dal XIII secolo al XX attualizzata, dentro di noi. Una delle più antiche istituzioni museali d'Europa compie duecento anni ma non li dimostra visto l'appeal sui più giovani (è previsto un programma “200 Creators” nel linguaggio dei social-generazione Z.). Guardare al pubblico futuro. Dirige il museo da 9 anni l'italiano Gabriele Finaldi con la mission di rivedere spazi, fruizioni, e allestimenti delle 2300 opere storiche contenute nelle antiche sale espositive. Il documentario celebra proprio il modo di vivere l'arte dentro lo spazio pubblico perché la visione della bellezza cambia la vita in modo inaspettato. L'intimo, l'interiore, contro ogni formalismo didattico.