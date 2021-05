Una giornata stellare...

Star Wars Day

La frase universale, nata nel 1979 (riferita alla vittoria elettorale di Maggie Thatcher), “che la forza sia con te” diventa “che il 4 maggio sia con te” causa il gioco contestuale di assonanze delle parole inglesi: MAY (potere e maggio) e FORCE (forza) con FOURTH (quarto); quindi adesso: “May the fouth be with you”. Il franchise del film a capitoli approda al cine nel 1977 e avvicina a noi fino a oggi quella “galassia lontana lontana” cioè lo spazio profondo. Quest'anno niente convention solo social e streaming al grido di #StarWarDay. George Lucas scrive le prime sceneggiature dal '71 al '73 pensando alla TRILOGIA nasce la “Space opera” stile Star Trek degli anni 50, tutti figli della letteraria “Fondazione” di Asimov. Ultima Novità arriva dalla Disney che rende disponibile proprio oggi THE BAD BATCH.

STAR WARS MANIA in ITALY (statistiche): Anche in Italia la saga va forte e dopo 40 anni la passione è aumentata del 56,4% per i prodotti online legati alla serie. Tra i personaggi più amati di sempre per il merchandising e tra i gadget il maestro Yoda con il baby Yoda sono in testa. “Lo devo avere” per il 4 maggio al primo posto i set LEGO trai più prenotati da bambini e collezionisti con gli snodabili Action Figure. Ricapitolando: il fan medio in Italia è maschio tra i 25 e i 44 anni e lombardo.