Una star al Soliera Festival

Yves è Sean Bowie diventato Tumor ma chi è non si sa... Performer e musicista innovativo e imprevedibile (nato a Miami vissuto in Tennessee sembra abbia casa a Torino) corre leggero sull'ambient con rimandi storici al pop e soul (sin dal 2010) tendenze sperimentali (bassa fedeltà e rumorismo) in voga anche in Europa. Registra per la WARP inglese dopo varie esperienze californiane ha influenze tedesche e conosce l'Italia tanto da voler per primo il live in piazza allo storico Soliera Festival. “Sono apolide come la mia musica”- dice - il 'noise' più estremo rappresenta tutto questo: Motown e vibrazioni 'trance' elettro-psichedeliche. Secondo Yves Tumor i generi sono morti, tutti i generi, e dalle ceneri salvi solo l'amore: “ti salvi nelle sue mani”, sfuggenti, come il suo stile.