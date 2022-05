“Una trama del mondo”: il libro di Chiaruzzi sulle relazioni tra guerra e pace

Michele Chiaruzzi

Il nuovo libro di Michele Chiaruzzi si chiama “Una trama del mondo” e delinea un quadro delle relazioni internazionali in ambito politico-diplomatico. Un testo che diventa attualissimo se si pensa alla guerra in Ucraina e ai suoi riflessi nel resto del mondo. "Il nono capitolo per esempio - spiega Chiaruzzi - è dedicato a un tratto cruciale delle relazioni internazionali, che è l'alternanza tra guerra e pace. Questo libro è dedicato a chi è curioso di approfondire l'argomento o anche solo di acquisire dei fondamenti sul tema.

La trama del mondo si evolve nel corso degli anni, ma in un certo senso - con il conflitto in Ucraina - sembra di tornare indietro nel tempo. La storia ci restituisce qualcosa che credevamo consegnato al passato. Tornano le relazioni di potenza fra gli Stati, il dominio degli interessi, ma anche le fasi di concordia e cooperazione. In questo testo cerco di fornire i fondamenti per capire il passato e il presente".

Nel servizio l'intervista a Michele Chiaruzzi