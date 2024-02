"Una Voce per San Marino": alle 11.30 la conferenza stampa che presenterà i Big

Si apre con la conferenza stampa che presenterà i Big - 8 più quello proveniente dal contest di intelligenza artificiale Casperaki - la settimana che porterà alla finalissima di "Una Voce per San Marino". Dall'hotel Westing di Milano verranno svelati tutti i dettagli della terza edizione della finale del contest targato San Marino.

Grande attesa per sapere quali saranno i protagonisti che la sera del 24 febbraio gareggeranno nella categoria dei Big. A loro si affiancheranno i 7 artisti emergenti e il cantante sammarinese che verranno selezionati nelle semifinali, in onda da questa sera e per tutta la settimana alle 21.40 su San Marino Rtv.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa dalle 11.30 in streaming sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e YouTube.