Una Voce per San Marino: Dez vola in finale

Il cantante rap napoletano Dez con la sua “Freedom” è in finale ad Una Voce per San Marino. Alla sua prima partecipazione al talent sammarinese, Dez ha saputo conquistare la giuria e guadagnarsi un posto sul palco che mette in palio la partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Vanno invece alla finale dei ripescaggi Deva, Effemme, Nadine Randle e Sandro Machado.

Questa sera alle 21.40 scopriremo quale sarà il sammarinese che uscirà vincente dalla semifinale dedicata ai cantante del Titano e anche chi accederà alla finale dopo il ripescaggio.