Una Voce per San Marino: è ufficiale la presenza di Loredana Bertè

E' arrivata la conferma ufficiale: Loredana Bertè sabato 24 febbraio sarà sul palco del Teatro Nuovo Dogana per la finale della 3° edizione di “Una Voce per San Marino” che sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV. La Bertè porterà in concorso il suo brano "Pazza".

La serata vedrà otto artisti emergenti e nove big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà l’Artista Vincitore di “Una voce per San Marino” che rappresenterà San Marino all'Eurovision di Malmo in Svezia.