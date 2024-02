Una Voce per San Marino: ecco la giuria e l'ordine di uscita dei cantanti

Sarà Celso Valli il Presidente di giuria per questa terza edizione di Una Voce per San Marino. Assieme a lui Anna Bischi, Clarissa Martinelli, John Vignola e Steve Lyon.

Per quel che riguarda invece l'ordine di esibizione dei canti che saliranno sul palco dalle 21.00 ad aprire le danze sarà Pago con Il Protagonista, a seguire Daudia con With You, i XGiove con Nostalgia, Aimie Atkinson con A Dare for Love, Dez con Freedom, Marcella Bella con Chi siamo davvero, Aaron Sibley con Human, Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad con Questa volta, Loredana Bertè con Pazza, Kida con Invincibile, i Booom! con Dance like this, i Jalisse con Il paradiso è qui, Mate con Big Mama, Masala & Foresta con Paranoia, La Rua con Il governo del cuore, Dana Gillespie con The Last Polar Bear, i Megara con 11:11.

Super ospite della serata sarà Riccardo Cocciante e il piccolo coro dell'Antoniano "Mariele Ventre".

Al Nuovo di Dogana fervono i preparativi e le prove per la finale. Tutti sintonizzati su San Marino Rtv dalle 21.00 canale 831 ddt, 520 Sky, 93 Tivùsat, in streaming sul nostro sito e sui profili Facebook e YouTube di San Marino Rtv.