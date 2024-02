Una Voce per San Marino: Mate per la terza volta arriva in finale

Per il terzo anno consecutivo sale sul palco della finale di Una Voce per San Marino arriva Mate con la sua “Big Mama”. Esce vincente dalla terza semifinale la cantante napoletana. Mate vanta la partecipazione ad X Factor e The Voice. La sua esperienza professionale varia tra canto, cinema e teatro: partecipa infatti a diverse commedie italiane e programmi televisivi nazionali. Un legame forte con il contest sammarinese nel quale ha saputo arrivare alle fasi finali fin dalla sua prima edizione.

Accedono invece alla semifinale dei ripescaggi i XGiove, Cinzia Paoletti, This is Elle e Corde Libere.

Questa sera il 4° appuntamento su San Marino Rtv alle 21.40.