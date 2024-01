Una voce per San Marino: proseguono le audizioni

Accredito, academy ed esibizione: anche oggi al San Marino Outlet Experience è partita la giornata di audizioni per i partecipanti al contest Una Voce per San Marino. Una trentina le esibizioni in programma oggi tra le quali figurano anche ex partecipanti a talent italiani come Amici ed X Factor: Cristiano Cosa e Cainero sono infatti tra i cantanti che si sono esibiti oggi. Sul palco anche volti noti per Una Voce per San Marino: Sinforosa è infatti alla sua seconda partecipazione al contest così come Diego Federico.

Il sogno per tutti sono le semifinali di metà febbraio e la finalissima del 24 per salire sul palco del Nuovo di Dogana e sperare di strappare il pass per Malmo 2024.

Domani mattina ultimo giorno di audizioni per questa settimana. Si passa poi a giovedì 18 per l'ultima trance.