Alla terza semifinale di “Una voce per San Marino” trionfano Vina Rose, Raimondo Catalano e Mate.

Sebastian Schmidt, Vanja Vatle, Snei Ap, Marta Gaetano e Nada e Sissi faranno invece parte della semifinale ripescaggi che andrà in onda su RTV domani sera, il 17 febbraio, in cui si giocheranno la possibilità di entrare in finale. Stasera alle 22 andrà invece in onda la semifinale riservata ai sammarinesi.