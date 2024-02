UniRSM: focus in Commissione sulle traiettorie future dell'Ateneo. Il Rettore chiede certezze sulle risorse

In avvio di lavori il Segretario all'Istruzione ha posto l'accento sul dinamismo dell'Ateneo, “parte sistemica” - ha sottolineato – dello sviluppo del Paese. Università ormai pienamente inserita nel quadro europeo, e in grado di reperire autonomamente risorse per oltre il 50% del fabbisogno. Solida la guida, con la conferma di Corrado Petrocelli; al suo fianco la neo-direttrice Laura Gobbi, cui sono andate le felicitazioni dell'Aula.

Andrea Belluzzi ha invitato il Paese a sostenere la crescita di questa realtà. Quindi l'audizione del Rettore, chiamato a riferire sulle traiettorie di sviluppo triennale. Nel prologo dell'intervento la ricognizione di un percorso di successo: potenziamento della digitalizzazione, boom di nuovi studenti. 1.024 le iscrizioni ai corsi di laurea 2023-2024; senza contare l'aumento di “quasi il 500%”, rispetto agli anni passati, per quelle ai master di I e II livello ed ai corsi di alta formazione.

Ma l'intento di Petrocelli era piuttosto stimolare la Politica su ciò che occorre fare. A partire dall'annosa esigenza di uno studentato. Ha spiegato come fra i progetti al vaglio ve ne sia uno che comporterebbe la riqualificazione del centro di Borgo; ma sono le risorse il tasto dolente. Ha ricordato infatti come al suo arrivo il contributo dello Stato fosse di circa 3 milioni e mezzo di euro; contro le cifre superiori elargite in precedenza, quando non si faceva neppure un ventesimo – ha rimarcato – delle attività odierne. Da qui la richiesta quest'anno di un aumento; mentre invece c'è stato un taglio – ha osservato con rammarico -, pur con la promessa di una reintegrazione. A fronte di ciò ha sottolineato come l'Università produca un bilancio di 8 milioni. Grandi potenzialità che richiedono sostegno adeguato.

Il Rettore ha apprezzato la promulgazione, da parte del Congresso, di una norma che consente l'assunzione di professori di ruolo anche non sammarinesi. Tuttora assente, tuttavia, la definizione del relativo status giuridico ed economico; da qui un appello al Consiglio affinché si provveda entro marzo. Fra i gap segnalati, l'assenza di una voce di bilancio dedicata alla ricerca.

Molto partecipato il successivo dibattito; chiara, a tutti i commissari, la rilevanza strategica dell'Ateneo. Bipartisan l'intento di fare quanto possibile per sostenerne lo sviluppo; ad esempio indirizzando i lavori parlamentari sulla base delle istanze emerse. Non è mancato chi ha osservato come, nonostante l'Accordo di Associazione, pesi il mancato accesso ai fondi strutturali europei. Ma sul punto non siamo mai stati sentiti, ha sottolineato il Rettore. Da qui l'invito a parlarsi; specie sul tema dell'allocazione delle risorse. Da Petrocelli anche una serie di input; come l'idea di creare poli di eccellenza nel campo della ricerca medica, ad esempio sulle patologie della popolazione anziana. Dopo l'audizione i lavori della Commissione sono poi proseguiti; attese – in questa seduta – anche deliberazioni sui contributi dei vari gruppi in merito all'organizzazione della scuola; con particolare riferimento all'impatto del calo demografico.